Un si grand soleil : Violette morte, Gaspard mystérieux, ce qui vous attend vendredi 3 septembre (épisode n°725 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°725 qui sera diffusé le vendredi 3 septembre, Violette est morte.



Myriam et Céline pleurent Violette ensemble et Céline offre à Myriam une broche de sa tante. Mais plus tard, le notaire informe Céline que Violette avait fait un testament…

De son côté, Alicia se démène. Elle compte bien retrouver sa vie d’avant et cherche de nouveaux clients. Gaspard revoit Eliott en cachette et celui-ci lui propose des billets. Mais Gaspard affirme avoir de l’argent de côté, il gâte sa mère avec des cadeaux et lui ment en affirmant avoir revendu des baskets collectors…



Quant à Laetitia, elle se pose des questions sur le cambriolage et appelle Manu pour en savoir plus. Ce dernier lui explique que Serge n’a pas l’air préoccupé par ce cambriolage et qu’il n’a pas envie que la police retrouve le coupable… Manu met en garde Laetitia sur Levars, il pense qu’il cache quelque chose de louche.

Rendez-vous vendredi 3 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

