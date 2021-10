Barack Obama et Bruce Springsteen dans Quotidien le 2 novembre

5 ( 2 )



Évènement mardi prochain dans le talk-show de TMC « Quotidien » ! En effet, le 44ème président des États-Unis Barack Obama et la légende du rock Bruce Springsteen se livrent dans un entretien exclusif face à Yann Barthès.





Leur regard sur l’état du monde et sur la situation de la France. Mais aussi leur amitié, leur rapport à la masculinité, leurs chansons préférées…







À l’occasion de la sortie de leur livre « Born in the USA » publié chez Fayard le 27 octobre, Barack Obama et Bruce Springsteen ont accordé une interview exclusive à Yann Barthès en duplex depuis la maison du Boss dans le New Jersey.

C’est à découvrir dans « Quotidien » pour une émission spéciale Obama et Springsteen, Mardi 2 novembre à 19h25.



