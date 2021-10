Demain nous appartient du 5 octobre : Victoire possédée ? (résumé + vidéo épisode 1028 en avance)

5 ( 1 )



Demain nous appartient du 5 octobre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1028 de DNA – Victoire semble comme possédée ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’elle n’est plus la même depuis sa greffe, Victoire a un comportement qui inquiète de plus en plus ses proches et que les médecins peinent à expliquer…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Samuel et Victoire se rapprochent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 4 au 8 octobre)



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1028

Victoire est obsédée par une mystérieuse jeune femme aux yeux bleus. Son visage est dessiné sur tous les murs de sa chambre. C’est comme si elle était possédée, le prénom Dimitri d’obsède. Georges tente alors de retrouver cette personne en en parlant à un collègue.



Victoire se montre distante avec Georges, qui ne comprend pas son comportement. Samuel a peut-être une explication. Charlie décide de se présenter contre Sofia aux élections du bureau des élèves. La compétition s’annonce féroce. Gabriel surprend Noor entièrement nue.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1028 du 5 octobre 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

