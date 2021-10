Demain nous appartient spoilers : Samuel et Victoire se rapprochent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 4 au 8 octobre)

4.2 ( 5 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 4 au 8 octobre 2021 – C’est le début du week-end et comme chaque samedi, si vous êtes impatient de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série « Demain nous appartient », c’est le moment. Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être encore bien compliquée pour Victoire, qui a toujours d’étranges visions.



Georges refuse de l’écouter et Victoire se rapproche d Samuel, persuadé qu’il s’agit de mémoire cellulaire. Victoire va alors essayer de retrouver l’identité de son donneur.

Pour Noor et Gabriel, la cohabitation s’annonce plus compliquée que prévue. Et Maud se lance : elle embrasse Jack !



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 4 au 8 octobre 2021

Lundi 4 octobre (épisode 1027) : De nouveaux souvenirs assaillent Victoire et l’éloignent de ses proches. Georges craint qu’elle ne se mette en danger. Heureusement, Sara et Roxane réussissent à la sauver avant qu’il ne soit trop tard. Jack fait une déclaration d’amour à Hadrien. Noor découvre que Gabriel est complètement maniaque.

Mardi 5 octobre (épisode 1028) : Victoire est obsédée par une mystérieuse jeune femme aux yeux bleus. Elle se montre distante avec Georges, qui ne comprend pas son comportement. Samuel a peut-être une explication. Charlie décide de se présenter contre Sofia aux élections du bureau des élèves. La compétition s’annonce féroce. Gabriel surprend Noor entièrement nue.

Mercredi 6 octobre (épisode 1029) : Victoire est déterminée à décoder ses étranges visions. Georges voudrait qu’elle lâche l’affaire, mais Sara et Roxane acceptent de l’aider. Leurs découvertes sont troublantes. Jack avoue à Maud qu’elle compte vraiment pour lui. Charlie prend de l’avance sur Sofia dans leur course pour l’élection de la présidence du bureau des élèves.

Jeudi 7 octobre (épisode 1030) : Victoire retrouve la trace de l’homme qui l’obsède depuis plusieurs jours. Ses recherches la rapprochent de Samuel, prêt à tout pour épauler sa jeune collègue. Georges accuse le coup. Maud embrasse Jack. Bart réussit à reconquérir le coeur de Louise.

Vendredi 8 octobre (épisode 1031) : Georges décide de prendre Victoire en filature. Quand elle s’en rend compte, la jeune femme explose de rage. Roxane et Sara découvrent une nouvelle piste pour le moins intrigante. François soupçonne le nouveau professeur de musique d’être un imposteur. L’espace d’une soirée, le Spoon se transforme en club de strip-tease.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 4 au 8 octobre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

