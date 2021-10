« Good Doctor » du 27 octobre 2021 : deux épisodes inédits ce soir sur TF1 (final saison 4)

5 ( 3 )



« Good Doctor » du 27 octobre 2021. Suite et fin de la saison 4 des aventures de Shaun Murphy, alias le célèbre « Good Doctor », ce soir sur TF1. Retrouvez les deux derniers éisodes dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.



« Good Doctor » du 27 octobre 2021 : vos épisodes de ce soir

Mission humanitaire

Andrews, Lim, Park, Morgan, Claire, Shaun et Lea partent dix jours en mission humanitaire au Guatemala. Sur place, ils devront sélectionner, puis opérer douze patients. Chaque médecin se bat pour que ses candidats soient retenus. L’ambiance est électrique entre Morgan et Park, suite à la décision de ce dernier de maintenir entre eux une relation purement professionnelle. Claire doit apprendre à contrôler ses émotions devant la détresse de ses patients.

Si on allait de l’avant

Alors qu’elle comptait rentrer à Hershey avant la fin de la mission humanitaire pour se remettre de la perte de son bébé, Lea reste tenir compagnie à Sofia, dont la petite Isabela a besoin de soins. Une coupure de courant oblige les chirurgiens à se montrer créatifs. Morgan réopère elle-même un patient qui présente des complications car aucun autre chirurgien n’est disponible. Mais elle a du mal à terminer à cause de violentes douleurs aux mains. Park prend le relais une fois qu’il a fini sa propre intervention. Alors qu’elle ne l’a jamais fait, et avec l’accord de Lim et Andrews, Claire doit opérer seule sa patiente, atteinte d’un cancer de la vésicule biliaire, alors qu’elle la pensait atteinte de simples calculs.



« Good Doctor » tire sa révérence ce dès 21h05 sur TF1.

