« La France a un incroyable talent » du 27 octobre 2021 : les artistes de ce soir sur M6 !

« La France a un incroyable talent » du 27 octobre 2021. Seule émission à mettre en avant toutes les formes d’arts à la télévision, « La France a un Incroyable Talent » revient ce soir dès 21h05 sur M6 pour la suite des auditions de cette 16ème saison inédite.



À suivre également en streaming vidéo puis replay 6PLAY.

Pour une petite présentation de cette saison 16, vous pouvez cliquer ICI.

Après une première soirée d’auditions complètement déjantée, La France a un incroyable talent repart pour une deuxième soirée ! Au programme, des dizaines d’artistes de tous les horizons tenteront de convaincre le jury pour décrocher les 3 OUI synonymes de qualification pour l’étape suivante et pourquoi pas Golden Buzzer qui les propulsera directement vers la finale !



« La France a un incroyable talent » du 27 octobre 2021 : quels artistes ce soir

Parmi les numéros de ce soir, vous découvrirez :

Axelle : À seulement 11 ans, Axelle est une adolescente passionnée de guitare et de chansons des années 80. Loin de Wejdene, Gims ou Soprano adorés par ses copines, elle préfère écouter Johnny Hallyday, France Gall ou Michel Berger. Accompagnée de sa guitare « Ginette », elle interprétera un classique de la chanson française. Qu’en penseront nos deux chanteuses et les autres membres du jury ?

Randjess et Brichapik : C’est grâce à leur passion commune pour la musique que Randjess et Brichapik se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. De ces échanges sont nées une incroyable amitié et l’envie d’écrire des textes ensemble. Sur le plateau de La France a un incroyable talent, ils interpréteront un rap engagé dénonçant les difficultés rencontrées par les étudiants pendant la crise de la Covid. Après avoir vécu l’isolement, la solitude, le confinement et le repli sur soi, ils ont transformé ces souffrances en une chanson bouleversante en espérant parler au plus grand nombre.

"J'ai passé presque une année dans un 10m2" 😓🎵

Le duo Randjess et Brichapik touche le jury en plein cœur avec un rap puissant sur le mal-être étudiant pendant la pandémie.

📺@LFAUIT, nouvelle saison, dès mercredi 20 octobre à 21.05 #LFAUIT pic.twitter.com/qLScw7489F — M6 (@M6) October 12, 2021

Black Widow : Composé de jeunes femmes entre 14 et 26 ans, Black Widow est venu présenter au jury un numéro inédit de danse, né il y a un an dans la tête de leur chorégraphe, Jessica. Les maîtres-mots de cette performance sont coordination, synchronisation et symétrie. Une prestation bluffante et hypnotique dont vous ne parviendrez pas à détacher vos yeux !

Regis Bobo : Ingénieur de formation, Régis Bobo est aussi un grand féru de musique et un auteur compositeur et interprète. S’il était venu pour interpréter une reprise d’un titre mondialement connu, c’est finalement avec l’une de ses compositions qu’il se fera remarquer. Une chanson pleine de bonne humeur et de conseils écologiques, un talent digne héritier de Cyril Van Eckhoutte et son titre « Le respect ».

Christian et Percy : Christian n’est pas venu seul puisque Percy, son fidèle compagnon à 4 pattes, est aussi de la partie. Ensemble, ils proposeront une performance d’acrobatie surprenante loin des numéros de dressage canin déjà vus dans l’émission. Alors qui de Percy ou Christian séduira le plus le jury ? Parviendront-ils à se qualifier pour l’étape suivante ?

Martina : À tout juste 16 ans, Martina est déjà une grande artiste. Ce soir, elle proposera une performance inédite mêlant projection et pole dance. Si la discipline est bien connue dans l’émission, c’est la première fois que l’on pourra découvrir la combinaison de ces deux éléments. Une prestation particulièrement moderne tout en poésie et en féerie pour votre plus grand plaisir.

Et aussi ce soir : du fakirisme extrême, de la magie mêlée à de la danse, des acrobaties en groupe et en solo et du lasso artistique !

