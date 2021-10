« Le Quiz des champions » : liste des 10 candidats de ce soir sur France 2 (samedi 9 octobre 2021)

4.2 ( 5 )



Annonces





« Le Quiz des champions ». Ce soir sur France 2, Cyril Féraud présente « Le Quiz des champions », un nouveau jeu durant lequel les 10 des plus grands champions de jeux télé, toutes chaînes confondues, vont s’affronter ! Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Le Quiz des champions » : le concept

Qu’ils aient brillé à Tout le monde veut prendre sa place, Slam, Qui veut gagner des millions ? ou encore aux 12 Coups de midi, dix des plus grands candidats sortis de l’anonymat grâce à leur culture générale vont s’affronter lors de quatre manches très différentes les unes des autres (rapidité, QCM…).

Pour la première, ils sont tous en lice. Et, pour la finale, ils ne seront plus que deux à prétendre au titre de « champion des champions ». À la clé, une somme d’argent à reverser à l’association choisie par le vainqueur.

Les 10 champions qui joueront ce soir sur France 2

Marie-Christine, plus grande championne de Tout le monde veut prendre sa place

Paul, 4e plus grand champion des 12 Coups de midi

Sandrine, 2e plus grande championne de Tout le monde veut prendre sa place

Xavier, l’un des plus grands champions des 12 Coups de midi

Jafaar, l’un des plus grands vainqueurs de Qui veut gagner des millions ?

Sylvie, plus grande championne de Questions pour un champion

Arthur, plus grand champion de Slam

Christophe, plus grand champion de Questions pour un champion

Colette, 2e plus grande championne de Questions pour un champion

Benjamin, 3e plus grand champion de Slam

Vidéo

En attendant ce soir, voyons dans quel état d’esprit se trouve Xavier, le grand champion des 12 coups de midi, seul candidat à n’avoir jamais perdu dans le jeu puisqu’il est parti de lui-même en raison d’obligations professionnelles.



Annonces





Ce soir sur France 2, Cyril Féraud présente « Le Quiz des champions » !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés