« 100 jours avec les animaux du Puy-du-Fou » partie 1 : ce soir sur C8 (samedi 9 octobre 2021)

« 100 jours avec les animaux du Puy-du-Fou » débarque sur C8. La première partie c’est ce soir, la seconde samedi prochain. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MyCanal.fr .



« 100 jours avec les animaux du Puy-du-Fou » en quelques lignes

Créé il y a 43 ans par Philippe Villiers, le Puy du Fou comptait alors une dizaine d’animaux. Aujourd’hui, ils sont plus de 1 500 ! Chevaux, rapaces, animaux de la ferme… Chaque année, il y a environ 400 naissances au parc et parmi les 78 espèces présentes, certaines sont plus précieuses que d’autres.

Dans l’épisode de ce soir

Un bébé vautour oricou, en voie de disparition, s’apprête à éclore. En vingt ans, c’est seulement le deuxième oeuf au Puy du Fou. Mimou, une truie de Bayeux, vient aussi de mettre bas. Mais l’un des cinq porcelets est mal en point. Sandy, sa soigneuse, fera tout son possible pour le remettre sur pattes !

Et parmi ces pensionnaires, 130 participent à la Cinéscénie, le plus grand spectacle nocturne au monde. Afin qu’ils soient prêts, Hugo, soigneur animalier, les prépare pour leur première représentation.



Chevaux, rapaces, animaux de la ferme… Partez en immersion exclusive au coeur du @PuyduFou 🦅 100 jours avec les animaux du Puy du Fou, samedi à 21h15 sur C8. pic.twitter.com/XEEsntq6ID — C8 (@C8TV) October 7, 2021

Et la semaine prochaine…

Samedi prochain, vous découvrirez les coulisses de ces spectacles grandioses.

« 100 jours avec les animaux du Puy-du-Fou » partie 1, c’est ce soir dès 21h05 sur C8 et Mycanal.fr

