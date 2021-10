Audiences TV prime vendredi 8 octobre 2021 : « Cesar Wagner » leader, « Danse avec les Stars » puissant sur cibles

4.4 ( 7 )



Audiences TV prime vendredi 8 octobre 2021. On prend les mêmes et on recommence. Hier soir nouvelle victoire de notre flic préféré, alias « Cesar Wagner » sur France 2. L’épisode inédit « Un doigt de mystère » affiche 4.12 millions de fidèles pour 19.9 % de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public.



Audiences TV prime vendredi 8 octobre 2021 : autres chaînes

TF1 suit avec « Danse avec les Stars ». Une soirée un peu spéciale durant laquelle nos célébrités se sont affrontées en duel – pour info c’est Jean-Baptiste Maunier qui a été éliminé hier soir – et qui a été suivie par 4.03 millions de personnes soit 20.3% des téléspectateurs. Carton plein sur cibles avec notamment 36.5% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 52% sur les 15-24 ans

Les autres chaînes ont eu un peu plus de mal à briller…

France 3 proposait pour sa part la rediffusion du western « Open Range » de et avec Kevin Costner. Programmation payante puisque le film a été vu ou revu par 2.1 millions d’amateurs du genre (11.4% de pda).

On retrouve ensuite M6 et sa série du vendredi « NCIS ». 2 millions d’inconditionnels et 9.8% de part de marché pour les deux premiers épisodes de la soirée.

Les autres chaînes sont si loin derrière qu’on a préféré ne même pas s’y attarder.

