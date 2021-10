« N’oubliez pas les paroles » : record d’audience et une 3ème place au classement des maestros pour Caroline

5 ( 4 )



« N’oubliez pas les paroles » : record d’audience de la saison. Hier soir, lundi 18 octobre 2021, record d’audience pour NOPLP, le jeu musical préféré des téléspectateurs. Il est diffusé du lundi au samedi à partir de 18h40 sur France 2.



« N’oubliez pas les paroles » : record d’audience hier soir

Ainsi le second numéro, celui dont la diffusion débute à 19h20, a permis à France 2 d’être leader, et de réaliser des records de saison, avec 19,4% de PDA et 3.6 millions de fidèles, ainsi que sur la cible des FRDA avec 19,5%.

Le 1er épisode de « N’oubliez pas les Paroles » a lui aussi signé ses records de saison sur les individus 4+ en réunissant 16,5% et 2 364 000 téléspectateurs.

Caroline 3ème du classement des plus grands maestros

L’occasion de vous signaler que Caroline est désormais la 3ème plus grande maestro de l’histoire du jeu.



Voici dernière la dernière mise à jour du classement des 32 plus grands maestros.

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

3 Caroline (en cours) 401.000 € pour 51 victoires

4 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

5 Jennifer (novembre 2020-janvier 2021) : 388 000 € pour 64 victoires

6 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

7 Jérémy (septembre-novembre 2020) : 297 000 € pour 29 victoires

8 Maureen (en cours) 274.000 € pour 33 victoires

9 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

10 Geoffrey (mai-juin 2021) : 234 000 € pour 40 victoires

11 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

12 Alessandra (janvier 2021) : 220 000 € pour 16 victoires

13 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

14 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

15 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires

16 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

17 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

18 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

19 Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires

20 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 € pour 22 victoires

20 ex aequo Mickaël (mars 2020) : 177 000 € pour 35 victoires

22 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 € pour 31 victoires

23 Toni (décembre 2017) : 162 000 € pour 13 victoires

24 Julien (juin 2015) : 161 000 € pour 20 victoires

25 Baptiste (avril 2021) : 160 000 € pour 40 victoires

26 Laurent (janvier 2017) : 159 000 € pour 19 victoires

27 Élodie (octobre 2016) : 155 000 € pour 15 victoires

28 Gauthier (février 2016) : 150 000 € pour 20 victoires

29 Franck (décembre 2016) : 141 000 € pour 10 victoires

30 Aline (février-mars 2018 ) : 135 000 € pour 30 victoires

31 Virginie (nov-decembre 2019) : 131 000 € pour 15 victoires

32 Léa (juin 2021) : 129.000 € pour 21 victoires

Dès ce soir, on retrouve Caroline et son ascension exceptionnelle dans le classement des Maestros. Avec 51 victoires et 401 000€, réussira-t-elle à dépasser Kevin, numéro 2, qui est lui à 410 000€ de gains ?

Pour le savoir, rendez-vous ce soir à 18h40 sur France 2 ou en replay sur France.TV durant 7 jours.

