Demain nous appartient spoiler : la police retrouve Roxane et Judith (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que Roxane et Judith sont retenues prisonnières par le père de Noa depuis plusieurs jours dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », la police va enfin réussir à les retrouver dans quelques jours.



Mais quand la police arrive sur les lieux, Judith va mal et est dans le coma !…



La police parvient à retrouver l’endroit où Roxane et Judith sont détenues. Roxane est hors de danger, mais c’est plus compliqué pour Judith… Elle fait un coma diabétique et doit être emmener très rapidement à l’hôpital. Chloé et Alex sont très inquiets pour elle…

Demain nous appartient spoiler la police retrouve Judith dans le coma

