Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 17 octobre 2021

5 ( 6 )



Annonces





Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 17 octobre 2021 – Comme tous les dimanches, ce soir vous retrouverez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Sept à huit » du dimanche 17 octobre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 17 euros, entrée, plat, dessert et vin compris.. les recettes et les secrets des brasseries. Petits prix, cuisines rationalisées à l’extrême et ingrédients pesés au gramme près…

Dans « 7 à 8

Un document exclusif au sein de prisons pour islamistes. Pour la première fois, une caméra a pu pénétrer au cœur des prisons pour islamistes. Plus de 1.000 détenus radicalisés ou en lien avec le terrorisme islamiste sont aujourd’hui emprisonnés en France. Auteurs d’attentats, djihadistes revenant de Syrie, propagandistes ou délinquants radicalisés, les profils les plus inquiétants sont incarcérés dans des quartiers de détention spécifiques ultra-sécurisés. Avec un objectif, un défi pour l’État : éviter qu’ils ne repassent à l’acte en détention ou une fois sortis. Cette année, 84 de ces détenus seront libérés.

À Lille, Paris et Fleury-Mérogis, nous avons pu rencontrer les principaux acteurs de ce travail de l’ombre : magistrats, éducateurs, psychologues, agents pénitentiaires, conseillers d’insertion, médiateurs du fait religieux… Jean-François Ricard, procureur national anti-terroriste l’affirme : « Ils ne cessent pas leurs activités quand ils sont arrêtés, ils poursuivent leur prosélytisme, recrutent, certains vont encore plus loin et organisent des actions ».



Annonces





Depuis 2016, 635 détenus ont été évalués et pris en charge dans ces quartiers spécifiques : plongée exclusive au cœur du réacteur de la lutte contre la radicalisation en prison.

Christophe Dubois et Julien Dumond, les deux auteurs du document, sont spécialisés sur les sujets de police, justice, terrorisme et prison depuis plus de 20 ans. Ils travaillent à la réalisation de ce document depuis 18 mois.

🔵 Quant au portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, il sera consacré à Jean-Paul Rouve.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 17 octobre 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés