Demain nous appartient du 4 novembre : le tueur prêt à s’en prendre à Karim (résumé + vidéo épisode 1050 en avance)

Demain nous appartient du 4 novembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1049 de DNA – Après Jim, le tueur a une nouvelle victime en vue dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, sur sa liste, il raye le nom de Jim et inscrit celui de… Karim !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Noa innocent, Chloé et Xavier prêts à rompre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 18 au 22 octobre)







Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1050

Un zoom sur une main qui écrit inlassablement le nom de ses victimes. Après avoir barré le nom de Jim, retrouvé mort. La main s’active à rédiger le nom de sa prochaine victime : Karim… Et pendant ce temps là, Karim devient le principal suspect tandis que Raphaëlle fait de son mieux pour aider Anna.



Le cas de Léo inquiète de plus en plus la famille Roussel, mais Benjamin fait tout son possible pour le sauver. Bénédicte reproche à William ses mauvaises habitudes de vie.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1050 du 4 novembre 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

