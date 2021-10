Demain nous appartient spoilers : Noa innocent, Chloé et Xavier prêts à rompre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 18 au 22 octobre)

5 ( 1 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 18 au 22 octobre 2021 – Le week-end commence et comme tous les samedis, si vous êtes impatient de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série « Demain nous appartient », c’est le moment. Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que la semaine va être très compliquée pour Chloé et Alex…



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Judith a été enlevée et Noa se révèle être innocent. Il va tout faire pour coincer le kidnappeur de Roxane et Judith… Et en fin de semaine, la police a tout compris. Il ne lui reste plus qu’à mettre la main sur le criminel en question.

Et si Chloé est morte d’inquiétude, son couple avec Xavier bat de l’aile et elle se rapproche encore un peu plus d’Alex… Avec Xavier, ils ne se comprennent plus et sont au bord de la rupture !



Annonces





Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 18 au 22 octobre 2021

Lundi 18 octobre (épisode 1037) : Une nouvelle jeune femme a été enlevée à Sète. Les Josse, toujours suspectés, clament leur innocence tandis que les policiers se tournent vers Victoire, qui a peut-être une piste. Jahia et Jordan sont contraints de préparer un exposé ensemble. Audrey désespère de ne jamais trouver de travail.

Mardi 19 octobre (épisode 1038) : Chloé ne supporte pas l’attitude de Xavier et le lui fait savoir. Les tensions explosent quand Raphaëlle, l’ex-femme du procureur, réussit à faire sortir un possible criminel de prison. Rien ne va plus entre Anna et Karim. Audrey a enfin déniché un emploi qui lui correspond.

Mercredi 20 octobre (épisode 1039) : Alex et Chloé se rapprochent, ce qui n’échappe pas à Xavier. De son côté, Noa fait une découverte capitale et passe à l’action. La tension monte entre Jahia et Jordan. Les Moreno ont gagné au loto.

Jeudi 21 octobre (épisode 1040) : Noa est prêt à tout pour confondre le criminel qui terrorise Sète. Il tombe alors dans un piège dangereux. Heureusement, entre-temps, Sara trouve la clé du mystère. Anna tombe sous le charme d’un parfait inconnu. Mona décide de prendre des cours d’argot avec Nathan.

Vendredi 22 octobre (épisode 1041) : Les policiers ont désormais tous les éléments en main pour sauver les jeunes femmes disparues. Ils craignent néanmoins de ne pas réussir à intervenir à temps. Chloé et Alex sont sur des charbons ardents. Anna ne supporte plus les crises de jalousie de Karim. Charlie découvre que Christelle et Sylvain lui ont caché bien des choses.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 18 au 22 octobre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés