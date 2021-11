Demain nous appartient spoilers : la mère de Raphaëlle débarque, Anna en danger, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 8 au 12 novembre)

3.7 ( 3 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 8 au 12 novembre 2021 – Alors que le week-end commence, comme chaque samedi, si vous avez êtes fan de la série de TF1 « Demain nous appartient » et impatient d’en savoir plus, c’est le moment. Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être toujours autant mouvementée et compliquée pour Anna.







Marjorie est en vie et déterminée à tuer Anna ! Martin et ses collègues arriveront-ils à l’arrêter à temps ?

De son côté, Raphaëlle voit sa mère, Rebecca, débarquer à Sète. Quant à Noor et Gabriel, ils sont sur le point de succomber. Et Jahia n’arrive pas à assumer son histoire avec Jordan…



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 8 au 12 novembre 2021

Lundi 8 novembre (épisode 1052) : Anna est assaillie de doutes : elle sent que le danger se rapproche. Chloé tente de la rassurer. Une mystérieuse femme chic débarque à Sète et cherche à entrer en contact avec Raphaëlle. Samuel, provocateur, supporte mal l’entente entre Victoire et Benjamin.

Mardi 9 novembre (épisode 1053) : Anna récupère doucement, mais Chloé est toujours inquiète pour sa sœur. La police craint une récidive. Raphaëlle annonce à Rebecca, dévastée, qu’elle ne veut plus la revoir. Noor et Gabriel continuent leur petit manège pour partager le même lit.

Mercredi 10 novembre (épisode 1054) : Anna est toujours sous la menace de son agresseur malgré la surveillance de la police. La situation de Karim ne s’arrange pas. Rebecca se présente à Maud et Camille, ce qui met Raphaëlle en colère. Jahia et Jordan se rapprochent de plus en plus.

Jeudi 11 novembre (épisode 1055) : Raphaëlle n’apprécie pas la présence de son invitée surprise. Noor et Gabriel s’apprêtent à passer à l’action quand ils sont une fois de plus interrompus. Anna décide de reconquérir Karim, contrairement aux conseils de Marianne.

Vendredi 12 novembre (épisode 1056) : Décidée à rester à Sète pour profiter de sa famille, Rebecca fait des révélations à Raphaëlle sur son père. Jordan reproche à Jahia de ne pas assumer leur relation. Invitée à deux rendez-vous romantiques, Victoire doit faire un choix …

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 8 au 12 novembre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

