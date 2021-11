Ici tout commence spoilers : Simony s’en prend à Célia, Maxime embrasse Salomé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 8 au 12 novembre)

5 ( 2 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 8 au 12 novembre 2021 – C’est samedi et le week-end ne fait que commencer. Et comme toujours, si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Ici tout commence » et curieux d’en savoir plus sur la suite, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être compliquée pour Célia, qui est à son tour harcelée par le chef Simony !







Célia décide de dire la vérité, Teyssier et Antoine prennent alors des mesures tandis qu’Olivia refuse de voir la vérité en face.

De leur côté, Maxime et Salomé se retrouvent. Maxime apprend que Salomé a débuté une relation avec Tom et ça leur fait comprendre à tous les deux qu’ils ont toujours des sentiments l’un pour l’autre… Maxime finit par embrasser Salomé !



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 8 au 12 novembre 2021

Lundi 8 novembre (épisode 266) : A l’institut, le secret de Célia et Simony est bien gardé, mais il pourrait engendrer des conséquences dramatiques. Pendant ce temps, Teyssier fait son cupidon avec Zacharie tandis que le manque d’organisation de Laetitia lui joue des tours.

Mardi 9 novembre (épisode 267) : Les amis de Célia s’inquiètent : sa mémoire lui fait cruellement défaut et semble dissimuler quelque chose… A l’institut, Laetitia cherche un moyen d’arrondir ses fins de mois pour payer la scolarité de Kelly. Pendant ce temps, Salomé fait une découverte capitale sur son couple avec Maxime grâce à Tom.

Mercredi 10 novembre (épisode 268) : A l’institut, les révélations de Célia incitent Antoine et Teyssier à prendre des mesures drastiques. Un fantôme du passé revient hanter Zacharie. Tom et Salomé sont en proie au doute mais Anaïs est bien décidée à les réunir…

Jeudi 11 novembre (épisode 269) : Face à de sordides révélations, Olivia est la seule à soutenir Simony coûte que coûte. Aux marais salants, Stella et Gaëtan s’enfoncent dans leurs mensonges. A la coloc, une initiative d’Eliott rend Greg fou de rage.

Vendredi 12 novembre (épisode 270) : Rongé par la culpabilité, Jérémy est partagé entre se confronter à la réalité ou fuir… A la coloc, Greg et Eliott restent campés sur leurs positions, forçant Hortense à jouer les médiatrices. De son côté, Gaëtan, déchiré par ses désirs contradictoires, doit faire des choix.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 8 au 12 novembre 2021

