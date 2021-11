Demain nous appartient spoilers : la vérité prête à éclater, Georges amoureux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 29 novembre au 3 décembre)

4.2 ( 5 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 29 novembre au 3 décembre 2021 – Alors que le week-end débute, comme chaque samedi, si vous êtes passionné par le feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » et que curieux d’en savoir plus, c’est le moment. Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être encore bien mouvementée à Sète !







En effet, Xavier va finalement se réveiller et plonger Sébastien et Rebecca en pleine panique. Raphaëlle va toujours aussi mal et elle veut absolument que ses parents lui disent la vérité. Rebecca angoisse à l’idée de tout lui dire… Et quand Xavier se réveille à l’hôpital, il apprend pour la relation de Chloé et Alex !

Georges débute une jolie histoire avec Vanessa, qui est transformée. Mais Victoire montre des signes de jalousie…



Timothée est de retour à Sète alors que son père a de gros soucis financiers. Il cherche un travail et se retrouve déguisé en Père-Noël !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 29 novembre au 3 décembre 2021

Lundi 29 novembre (épisode 1067) : Raphaëlle et les policiers doutent de la version de Rebecca. Dorian aide Lizzie à trouver un job pour qu’elle puisse poursuivre ses rêves. Timothée est de retour à Sète avec de nouveaux projets.

Mardi 30 novembre (épisode 1068) : Anna arrive juste à temps pour empêcher Raphaëlle de faire une bêtise. La police se questionne toujours sur les motivations de Rebecca. Vanessa est transformée par sa nouvelle relation. A la recherche d’un job, Victor est confronté à son passé.

Mercredi 1er décembre (épisode 1069) : La police peut enfin interroger Xavier sur son agression. Aidée par Anna, Raphaëlle se remémore un souvenir d’enfance bouleversant. Dorian et Lizzie se rapprochent. La nouvelle relation de Georges ne plaît pas du tout à Victoire.

Jeudi 2 décembre (épisode 1070) : Raphaëlle confronte ses parents pour obtenir la vérité. Rebecca est paniquée par la réaction de sa fille. Le coming-out des Moreno ne se passe pas comme prévu. Lizzie déclare sa flamme à Dorian, malgré les mises en garde de ses frères.

Vendredi 3 décembre (épisode 1071) : Aidée de toute la famille, Rebecca échafaude un plan pour sauver sa fille. Christelle est déterminée à apprendre à se comporter selon les codes de la haute bourgeoisie. Anna tente le tout pour le tout pour reconquérir Karim.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 29 novembre au 3 décembre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

