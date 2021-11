« Koh-Lanta, La Légende » : Teheiura éliminé pour tricherie durant l’épisode 11 (résumé + replay 9 novembre)

5 ( 3 )

Koh-Lanta, La Légende, épisode 11 du mardi 9 novembre 2021 – C’est parti pour l’épisode 11 de « Koh-Lanta, La Légende ». Après l’élimination de Christelle et Teheiura au dernier conseil, ils ont la bonne surprise de rejoindre l’île des bannis, qui leur offre une seconde chance !







Sur camps, Laurent réalise qu’Alix lui a certainement menti avec son histoire de collier d’immunité. Il est déçu.

Le jeu de confort est annoncé et surprise, il a lieu directement sur le camps et sans Denis Brogniart ! Il s’agit de l’épreuve mythique des bambous sur la tête. Jade est la première à faire tomber son bambou en seulement 2min30. Elle est suivi par Phil, puis Ugo. A la fin, il ne reste plus que Claude, Loïc et Laurent. C’est Claude et Laurent qui remportent la victoire ! Il s’agit de la 20ème victoire individuelle de Claude.







Claude et Laurent partent en expédition, ils savent qu’ils vont avoir un avantage stratégique. Laurent et Claude découvrent qu’ils ont chacun remporté une arme stratégique : une offensive et une défensive. Tous les deux choisissent des armes défensives !



Claude et Laurent doivent ensuite faire des choix entre courriers et nourriture. Ils font leurs choix en fonction de ce que les autres leur ont dit. Ils ouvrent ensuite leurs armes : chacun a un indice pour trouver un collier d’immunité.

Ils reviennent sur le camps et distribuent le courrier à ceux qui le voulaient. Après la lecture, place au repas grâce au manioc ramené par les deux aventuriers. Et alors que seule Alix pense à leur avantage stratégique, Laurent et Claude partent justement à la recherche de leurs colliers ! Laurent trouve le sien, mais il découvre sur le mot qui l’accompagne que ce collier ne sera valable que pour le prochain conseil et il peut l’offrir. Laurent est un peu déçu.

Claude ne trouve pas le sien, qui est moins bien placé. Mais Laurent lui trouve ! Pareil, il n’est valable que pour le prochain conseil. Il est serein et sait déjà qu’il ne le sortira pas.

Sur l’île des bannis, c’est l’heure de l’affrontement. Surprise, Christelle et Alexandra se présentent seules ! Et pour cause, Denis a été contraint de parler à Teheiura, qui a triché ! Il avoue avoir demandé de la nourriture à des pêcheurs deux fois au cours de l’aventure. Teheiura quitte l’île des bannis, il est exclu et rejoint la résidence du jury final.

Alexandra et Christelle s’affrontent. Et c’est finalement Christelle qui remporte le duel, Alexandra est donc éliminée.

Si vous avez manqué l'épisode 11 de Koh-Lanta du 9 novembre 2021, sachez que l'émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 mais pour une durée de 7 jours seulement.

