Déprogrammation de « Un si grand soleil » ce mardi 9 novembre 2021

Encore une fois, « Un si grand soleil » passe à la trappe ce soir ! En effet, l’épisode inédit qui aurait dû être diffusé ce mardi 9 novembre 2021 a finalement été déprogrammé en raison de l’actualité.







En raison de la retransmission en direct de l’allocution du Président de la République, Emmanuel Macron, le journal télévisé de 20h de France 2 a été prolongé.







Résultat, pas d’épisode votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ».

Prochaine diffusion le mercredi 10 novembre à 20h45 sur France 2 avec l’épisode n°770. En voici le résumé : Tandis qu’Arthur découvre le mensonge de sa grand-mère qui va remettre en question son avenir, Yasmine prend des risques inconsidérés et met sa vie en danger. De son côté, Bertier est de plus en plus sous pression depuis qu’Élisabeth a repris les rênes de L. Cosmétiques.



