« Le tour du monde en 80 jours » : nouvelle série évènement sur France 2 dès le 20 décembre 2021

4.2 ( 5 )

« Le tour du monde en 80 jours » c’est votre nouvelle série évènement et elle sera diffusée sur France 2 pendant les fêtes et plus précisément à compter du lundi 20 décembre 2021. A voir aussi en streaming et replay sur France.TV. Une série internationale issue de l’Alliance coproduite avec les partenaires européens : RAÏ et ZDF. Cette adaptation du grand récit d’aventure de Jules Verne vous sera proposée en 8 épisodes.







Publicité











Publicité





« Le tour du monde en 80 jours » : l’histoire

Londres, 1872. Le jour où il reçoit une carte postale d’un amour perdu lui reprochant d’être un lâche, Phileas Fogg (David Tennant) perd pied. Cette accusation le bouleverse à tel point qu’il accepte de relever un pari fou : faire le tour du monde en quatre-vingts jours.

Casting

Avec David Tennant (Phileas Fogg), Ibrahim Koma (Passepartout), Leonie Benesch (Abigail « Fix » Fortescue), Jason Watkins (Bernard Fortescue), Peter Sullivan (Nyle Bellamy)…



Publicité





Découvrez les 3 premiers épisodes de cette série évènement le lundi 20 décembre 2021 sur France 2 et sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note