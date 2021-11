« Les Grosses Têtes » du 13 novembre 2021 : invités et participants de ce soir sur France 2 (spéciale « fête de la télévision)

5 ( 1 )

« Les Grosses Têtes » du 13 novembre 2021. Fête de la télévision oblige (c’est pour le 21 novembre prochain, ndrl), Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes vous convient ce soir à une émission spéciale qui nous permettra de jouer, apprendre mais auss se remémorer les plus grands moments du petit écran !







« Les Grosses Têtes » du 13 novembre 2021 : invités et participants de ce soir

Les invités

Ils ont fait et font encore les belles heures de la télévision, nous parlons bien sûr des invités des Grosses Têtes ! Marianne James, Philippe Lellouche, Véronique Jannot, Julian Bugier, Bruno Guillon : les stars du PAF seront là pour tester leurs connaissances télévisuelles, autour de questions, d’happenings, et de surprises… Et comme toujours, l’invité mystère en fin d’émission !

Les participants

Et nos Grosses Têtes seront réparties en deux équipes comme suit

– d’un côté Caroline Diament, Michèle Bernier, Christine Bravo, Jeanfi Janssens et Bernard Mabille;



– de l’autre Philippe Geluck, Yoann Riou, et pour la première fois Julie Leclerc, Zize, et Sébastien Thoen !

Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes fêtent la télévision ce soir sur France 2 ! Serez-vous de la partie ? Rendez-vous sur France 2 dès 21h05 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV durant 7 jours.

