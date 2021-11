Demain nous appartient spoiler : Rebecca découvre le secret de Raphaëlle (VIDEO)

5 ( 3 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Raphaëlle ne va pas bien du tout depuis que sa mère a débarqué à Sète dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Maud et Camille s’inquiètent pour leur mère et en parlent à Rebecca…







Elles lui avouent que Raphaëlle s’est mise à boire beaucoup d’alcool, elles ont peur pour elle.







Rebecca organise une session défilé de mode avec ses petites filles Camille et Maud. Les rires et la joie sont au rendez-vous, jusqu’au moment où Maud fait une gaffe… Les deux sœurs confient à Rebecca le terrible secret de leur mère. Raphaëlle s’est mise à boire depuis le retour de Rebecca, serait-elle alcoolique ?

