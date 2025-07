Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Nikola Karabatic et Claude Dartois ? (résumé émission 2 du 12 juillet 2025)

Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 12 juillet 2025 – C’est parti pour le second numéro de la saison 2025 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras recevait Nikola Karabatic, Matthias Dandois, Claude Dartois, Héloïse Martin, Catherine Davydzenka, et Major Mouvement.











A l’issue des épreuves et des aventures, l’équipe a pu ouvrir 4 indices : SKI, AVIATEUR, BRANCHES et SOLEIL. Ils ont rapidement trouvé le mot code : LUNETTES.

Ils ont récolté les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 13.857 euros au profit de l’association Karabatic Demain. L’association Karabatic Demain œuvre activement pour le développement du handball en France en soutenant de nombreux projets. Portée par Nikola et Luka Karabatic, elle concentre son engagement autour de deux axes majeurs : l’accompagnement de la jeunesse et de l’éducation, ainsi que la protection de l’environnement. Grâce à Karabatic Demain, ces actions sont mieux structurées et bénéficient d’un impact renforcé sur le terrain.

Fort Boyard du 12 juillet, le replay

Si vous avez manqué ce 2ème numéro de Fort Boyard ce samedi 12 juillet, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici.



