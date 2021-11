4.9 ( 7 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 28 novembre 2021. Ce dimanche soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». À voir aussi en replay sur MYTF1. Et comme chaque semaine, nous vous proposons de prendre connaissance du sommaire et des différents reportages qui vous seront proposés.







« Sept à huit » du dimanche 28 novembre 2021 : au sommaire ce soir

Dans 7 à 8 Life

🔵 Un pensionnat à l’ancienne avec uniforme et règles strictes. Le lycée de la Légion d’Honneur a plus que jamais le vent en poupe

Et dans 7 à 8

🔵 Produits frais ou conserves, ils soldent les invendus alimentaires. Que valent ces produits dont la grande distribution ne veut pas ?

🔵 Reportage en Guadeloupe, une île en proie aux pillages, paralysée par les barricades qui entravent même le travail des pompiers et des urgentistes.



🔵 Camille Lellouche dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. La chanteuse et humoriste nous révèle les violences conjugales dont elle a été victime.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 28 novembre 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.

