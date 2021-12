Audiences TV prime 4 décembre 2021 : « Mongeville » leader, soirée compliquée pour « District Z »

4.5 ( 8 )

Audiences TV prime 4 décembre 2021.Sans surprise victoire de France 3 hier soir avec des rediffusions de la série « Mongeville ». Le premier des deux épisodes a réuni 3.88 millions de téléspectateurs, soit 20.1% du public présent devant son poste de télévision.







Publicité











Publicité





Audiences TV prime 4 décembre 2021 :autres chaînes

TF1 est loin derrière avec le premier numéro de la saison 2 de « District Z ». L’équipe du jour n’a convaincu que 2.03 millions de téléspectateurs et autres amateurs de zombies, soit 10.4% de l’ensemble du public et 22.3% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

M6 complète le podium mais sans briller avec sa série « NCIS : Los Angeles ». Pas de quoi pavoiser pour autant puisque seuls 1.52 million de fidèles ont répondu l’appel (pda 7.9%)

On retrouve ensuite France 5 et son magazine d’évasion « Echappées Belles ». Hier soir direction Rennes pour un petit week-end fort dépaysant. Verdict : 1.35 million de téléspectateurs et 6.8% de part d’audience.



Publicité





Quant à la « La Grande Fête du Téléthon », elle n’a réuni que 1.16 million de téléspectateurs pour 9.7% de pda sur l’ensemble de cette très longue soirée qui s’est achevée sur un compteur de 73 622 019 euros. Et le Téléthon continue bien sûr aujourd’hui. Vous pouvez appeler le 3637 jusqu’au vendredi 10 décembre ou faire un don sur Telethon.fr

« Toutes les victoires que vous avez vues durant ce week-end, ce n’est pas un miracle, ce n’est pas de la magie. C’est le fruit de 35 ans de combat, d’une vision et d’une stratégie de notre association de malades et de parents. C’est grâce à la ténacité des familles, à la générosité des donateurs et grâce à l’excellence de nos chercheurs que nous avons obtenu ces succès. Avec ce compteur qui dépasse les 73 millions, notre combat peut continuer. ». Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note