« District Z : Reloaded » : l’équipe de ce soir, samedi 4 décembre 2021. Comme nous vous l’annoncions il y a un peu plus de 3 semaines maintenant, retour de « District Z » ce soir sur TF1 pour une deuxième saison qui a été rebaptisée pour l’occasion « District Z : Reloaded ». Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 puis en replay sur MYTF1 durant 7 Jours. Cette année, l’aventure va monter d’un cran avec un Professeur Z plus impitoyable que jamais et 11 nouvelles épreuves inédites.







« District Z : Reloaded » : des épreuves inédites

Au programme cette année 11 épreuves inédites, de nouveaux décors et plus de phobies. En plus des épreuves emblématiques de la saison dernière, onze nouvelles font leur apparition et attendent nos personnalités. Difficiles et éprouvantes, toutes joueront avec les nerfs des volontaires qui vont devoir cette année dépasser leurs émotions, leurs limites physiques mais surtout leurs phobies !

« District Z : Reloaded » : l’équipe de ce soir

Ce soir une première équipe qui sera composée de Clémence Castel, Gil Alma, Lola Dubini, Laurent Maistret et Anne-Sophie Girard.



Ensemble ils n’auront qu’un seul et unique objectif : remporter un maximum d’épreuves pour pouvoir pénétrer dans la chambre forte du Professeur Z.

L’argent qu’ils parviendront à récolter, ira à l’association E-Enfance qui lutte contre le cyber-harcèlement chez les enfants.

Cette association reconnue d’utilité publique a pour mission de permettre aux enfants et adolescents de se servir d’internet et du mobile avec un maximum de sécurité. Découvrez-en plus sur cette association dont Lola Dubin est la marraine en cliquant ICI.

Alors prêts à trembler pour de nouvelles aventures effrayantes ?

Voilà ce qui vous attend dans « District Z : Reloaded » à partir de ce soir sur TF1.

