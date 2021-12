Audiences TV prime dimanche 5 décembre 2021 : « Les Tuche 2 » leader devant « La mule »

4.8 ( 6 )

Audiences TV prime dimanche 5 décembre 2021. On s’en doutait et les chiffres le confirment. Hier soir c’est le film proposé par TF1 « Les Tuche 2 : le rêve américain » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée en réunissant 4.24 millions de téléspectateurs soit 19.6% du public présent devant son poste de télévision.







La chaîne était également leader sur cibles notamment auprès du public jeune et féminin avec 28% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Sur France 2 le film de et avec Clint Eastwood « La mule » n’a pas démérité. Il affiche même une très belle performance avec 3.66 millions de téléspectateurs et 16.9% de part de marché.

France 3 complète le podium avec sa série « Les Enquêtes de Vera » dont l’épisode inédit a pu compter sur 3.48 millions de fidèles et 15.5% de part de marché.

On retrouve ensuite M6 et le magazine « Dossier Tabou » qui a beaucoup agité les réseaux sociaux hier soir. En ce dimanche il avait pour thème « La face noire des énergies vertes ». Et cela suscité la curiosité de 1.82 million de consommateurs, soit 8.7% de l’ensemble du public.

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « Le vent de la plaine » vu ou revu par 1.22 million de cinéphiles (5.1% de pda).

