« Avis de tempête » avec Blandine Bellavoir et Lannick Gautry : histoire du téléfilm de France 3 ce soir (samedi 11 décembre 2021)

5 ( 4 )

« Avis de tempête » avec Blandine Bellavoir et Lannick Gautry est en mode rediffusion ce soir, samedi 11 décembre 2021 sur France 3 ou en streaming vidéo, avant-première puis replay sur France.TV. Si ça vous dit quelque chose c’est normal puisque cet unitaire a déjà été diffusé en septembre 2020.







Publicité











Publicité





« Avis de tempête » : histoire

1999. Alors qu’une tempête mémorable s’abat sur Perros-Guirec, Joseph, 10 ans, disparaît. Sa soeur Julie et Erwan, 16 ans tous les deux, qui étaient chargés de surveiller l’enfant en compagnie de leur bande d’amis, ne s’en sont jamais remis. Vingt ans plus tard, alors qu’ils s’étaient perdus de vue, le meurtre brutal de leur ancien professeur de lycée rouvre les blessures du passé quand on découvre que cette mort est liée à la disparition de Jo. Julie retrouve alors Erwan, devenu flic, chargé de l’enquête. L’amour renaît entre eux, avant que Jo, retrouvé vivant, ne devienne lui-même le suspect numéro 1. Julie devra trahir Erwan pour innocenter son frère, devenu un étranger…

Casting

Dans les rôles principaux : Blandine Bellavoir, Lannick Gautry, Antoine Duléry, Valérie Mairesse, Stéphane Debac, Jeanne Bournaud

Nouveau succès d’audience ?

Lors de sa dernière diffusion, c’était le 26 septembre 2020, le téléfilm avait écrasé la concurrence en réunissant 5.3 millions de téléspectateurs soit 25.5% du public présent devant son poste de télévision.



Publicité





Superbe score pour la fiction du samedi soir de @France3tv, toujours au top ! 💪🏻🥇🏆 "Avis de tempête" avec @BBellavoir @LannickG et @Antoine_Dulery se place leader en première partie de soirée avec 5,3 millions de tsp pour 25.5 % de PdA Replay dispo sur https://t.co/6ut4hxmvhG pic.twitter.com/fMEVxBqHVL — France3ServicePresse (@France3Presse) September 27, 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note