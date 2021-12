« En attendant un miracle » : histoire et interprètes du téléfilm de France 3 ce soir (samedi 18 décembre 2021)

4.4 ( 7 )

« En attendant un miracle » : histoire et interprètes du téléfilm de France 3 ce soir. En ce samedi 18 décembre 2021, France 3 vous propose de découvrir le téléfilm de Thierry Binisti de « En attendant un miracle » des auteures Nathalie Abdelnour et Marie Du Roy. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV. Dans ce téléfilm, un meurtre et une enquête de police menée notamment par une enfant du pays mais aussi un nouveau venu au sein du commissariat…







« En attendant un miracle » : l’histoire

Au petit matin, alors que la ville de Lourdes dort encore, le corps du Dr Delubac est découvert dans un des bassins de la grotte des Apparitions, où viennent s’immerger les pèlerins. Fiona Langlois, commandante de police et enfant du pays, épaulée par Maxime Gardette, nouveau venu au commissariat, vont enquêter sur la mort de cet homme qui faisait partie du CMIL – Comité médical international de Lourdes. Ce comité qui étudie et valide les guérisons dites « miraculeuses » devait justement se réunir le lendemain pour statuer sur les dossiers d’anciens malades…

Casting : interprètes

Anne Charrier, Frédéric Diefenthal, Cyril Lecomte, Jérôme Robart, Salim Kissari, Laurence Porteil, Sara Binisti



🔍 Une enquête pleine de mystères à Lourdes… « En attendant un miracle » avec @DiefenthalFred et Anne Charrier, c'est samedi à 21.05 ! pic.twitter.com/mbjP46wGK7 — France 3 (@France3tv) December 14, 2021

Faut-il s’attendre à un nouveau miracle d’audience ce soir pour France 3 ?

