« Le mystère Kendrick » : histoire et résumés des 4 épisodes de ce soir sur TF1 (jeudi 16 décembre 2021)

« Le mystère Kendrick » : histoire et résumés des 4 épisodes de ce soir. Nouvelle mini-série inédite ce soir sur TF1. Elle est portée par David Tennant, Cush Jumbo, Matthew McNulty ou bien encore Anna Madeley. Et elle sera diffusée dans son intégralité ce soir, jeudi 16 décembre 2021 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le streaming vidéo et le replay. Rendez-vous à partir de 21h05.







« Le mystère Kendrick » : rappel de l’histoire

Un incendie se déclare au cœur d’un petit village écossais dans la maison de la famille Kendrick. La mère et ses trois enfants périssent dans l’incendie. Seul le père, Tom, médecin du village, survit. Mais leur autopsie révèle qu’ils ont tous été drogués avant le drame. Au fur et à mesure de l’enquête, les policiers s’aperçoivent que cette famille apparemment sans histoires était loin d’être parfaite…

Les 4 épisodes de la saison

21h05. Épisode 1 : La vie s’écoule paisiblement dans le petit village écossais de Kirkdarroch. Le médecin Tom Kendrick et sa femme Kate, professeure des écoles, élèvent leurs trois filles, dont la plus jeune est handicapée. Ils passent beaucoup de temps en compagnie de Jess, une collègue et amie de Kate, et de son compagnon Steve, policier, et des deux petits garçons de ce dernier. Tout se passe pour le mieux jusqu’à ce qu’un soir, un drame se produise : un incendie ravage la maison des Kendrick et seul Tom survit, sauvé des flammes par Steve. Les trois petites filles étaient enfermées dans leur chambre, un verrou ayant été posé à l’extérieur. L’autopsie révèle qu’ils ont tous les cinq reçu une injection : il s’agit donc d’un meurtre. La fragilité de Kate se révèle peu à peu, mais ce n’est peut-être pas aussi simple…

22h00. Épisode 2 : A l’enterrement de Kate, Jess fait la rencontre de Sasha, une ancienne amie de la défunte. Cette dernière finit par lui avouer que leur amitié avait pris fin car elle avait eu une relation sexuelle avec Tom, un soir où elle était triste et esseulée, il y a des années. A la description de cet événement, Jess réalise alors qu’elle-même a été victime du pouvoir manipulateur de Tom. Il l’a séduite alors qu’elle venait d’apprendre que sa première FIV avait échoué. Rongée par le remords et le doute quant au rôle que Tom a vraiment joué dans la tragédie, elle avoue son aventure avec lui à Steve et fait une déposition à la police. Steve, persuadé aussi que Tom est coupable, va trouver Dylan pour le convaincre de témoigner sur ce qu’il aurait vu le soir de l’incendie…



22h55. Épisode 3 : Dans le passé, Tom fête l’anniversaire de Charlotte avec ses filles pendant que Kate se morfond dans sa chambre. On le voit jaloux, écoutant les conversations téléphoniques de sa femme. Il lui a révélé peu avant sa liaison avec Jess. A l’école, on voit la déception de Kate et ses doutes sur l’amitié de Jess. Tom, en présence de sa mère, tyrannise Kate. Carol n’ose prendre sa défense, mais elle lui confie timidement en cuisine qu’elle désapprouve la situation. Après l’accident de voiture, Kate demande de l’aide à Steve à l’hôpital. En temps réel, Darlington et Collins, rejoints par Steve, interrogent Tom, suite à la déposition de Dylan.

23h55. Épisode 4 : Nicky, l’avocate de Tom, qui ne croit pas à son innocence, essaie de le préparer à l’idée d’être condamné. Tom est informé des conditions de sa liberté provisoire : rester au domicile qu’il a déclaré, ne pas conduire, ne pas s’approcher des témoins de l’affaire, autant dire tout le village. Steve est de plus en plus irascible. Entre Sandra qui est enceinte, Luke qui prend de plus en plus le rôle de beau-père dans la vie de ses fils et les provocations de Tom qui refuse de respecter les conditions de sa liberté provisoire.

