« Envoyé Spécial » du jeudi 16 décembre 2021.







« Envoyé spécial » du 16 décembre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Génération Nude : quand le corps vaut de l’or

Un reportage de Romain Boutilly, Swanny Thiébaut, Antoine Husser et Baptiste Rimbert.

C’est un phénomène qui a explosé depuis le premier confinement en mars 2020. Pour certaines personnes, en à peine deux ans, vendre des photos de son corps nu serait devenu une source de revenus considérables. Sur Twitter, il suffit de taper quelques mots clés explicites comme « Nudes » ou « Sellnudes » pour tomber sur des milliers de comptes de jeunes, principalement des filles, exposant leurs corps pour quelques euros. La pratique n’est pas sans risque : ces images peuvent refaire surface des années plus tard, diffusées par vengeance sur Internet, sans consentement préalable. Cela s’appelle le « revenge porn » contre lequel luttent des militantes, comme celles du collectif Stop Fisha.



✔️ La folie du CBD

Un reportage de Julie Benzoni, Jérôme Mars, Paul Cabanis et Antoine Imbert pour Kraken Films.

La France ayant autorisé la vente du CBD, les commerçants qui se sont lancés dans ce business prometteur se frottent les mains. C’est la fin d’un flou juridique. Pourtant, pour les agriculteurs français qui ont tenté l’aventure, c’est la douche froide. La fleur de chanvre, elle, reste interdite à la vente car elle ouvrirait la voie à une légalisation du cannabis. Les boutiques doivent donc s’approvisionner à l’étranger. « Envoyé spécial » raconte ce nouveau paradoxe français.

Jeudi soir dans #EnvoyéSpécial : 🍀 Le #CBD en plein essor en France ! En fleurs séchées pour le classique joint mais aussi en huile, en tisane, gâteaux, boissons, cosmétiques,… Il y en a pour tous les goûts. 📺 La folie du CBD à 21h05 sur @France2tv pic.twitter.com/zIeuGTeLoq — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) December 15, 2021

✔️ Jean-Martin Fortier : un jardinier extraordinaire

Un reportage d’Anouk Burel pour Babel Press.

Il est le parrain officiel du potager du château de Chambord, et au Québec, il est une star des plateaux télé et même le héros d’une série : dans sa ferme biologique au Canada, Jean-Martin Fortier pratique la permaculture et révolutionne le maraîchage pour en faire une activité économique très lucrative. Des mini-fermes pour des maxi-profits. Son livre Le Jardinier-Maraîcher : manuel d’agriculture biologique sur petite surface s’est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Plongée dans le monde de celui qui préfigure peut-être l’agriculture de demain.

