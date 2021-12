« Le squat » : histoire du téléfilm de France 3 ce soir avec Laetitia MILOT et Line RENAUD (28 décembre 2021)

5 ( 2 )

« Le squat » c’est ce soir, mardi 28 décembre 2021, dès 21h05 sur France 3 et France.TV pour le replay. Et quelque chose nous dit que ça sent bon le carton d’audience ! Porté par Laetitia MILOT et Line RENAUD, cet unitaire n’est autre que l’adaptation de la pièce de Jean-Marie Chevret.







« Le squat » : l’histoire

Ancienne infirmière militaire et alerte octogénaire, Colette partage un grand appartement parisien avec sa sœur Maryvonne, ancienne institutrice. Colette est aussi égoïste que Maryvonne est généreuse, aussi râleuse que sa cadette est tolérante, aussi impitoyable que sa sœur fait preuve d’empathie. Deux tempéraments de feu que tout oppose depuis leur enfance et qui ont pourtant fait d’elles un duo inséparable !

Un long séjour à la campagne les amène à confier leur appartement à la petite-fille de Maryvonne, Julie, violoncelliste au cœur d’artichaut. Se croyant seule pour un moment, Julie investit l’appartement et rencontre, près de la péniche où elle joue chaque soir, Victor, un gosse perdu, et François, son père sans abri.

« Boum » fait le cœur de la jeune femme, qui la conduit à leur offrir un refuge dans la chambre de service de l’appartement…



« Boum » fait le cœur de Colette revenue inopinément, qui ne supporte pas ces envahisseurs et les jette dehors…

« Boum » fait le cœur de Maryvonne, informée de la cruauté de sa sœur aînée et qui va, finalement, contraindre cette dernière à accorder l’hospitalité à Victor et François…

La situation va déclencher une guerre, mais une guerre d’humour féroce qui va mettre à nu chacun des personnages.

Casting

Line Renaud (Colette)

Laëtitia Millot (Julie)

Annick Blancheteau (Maryvonne)

Alexandre Varga (François)

François-Éric Gendron (Michel Keller)

Arthur Louis (Victor)

Quand Laetitia MILOT s’incruste Line Renaud sort les griffes ce soir dans « Le squat » de Emmanuel Rigaut.

