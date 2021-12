« New Amsterdam » du 8 décembre 2021 : vos épisodes de ce soir (saison 3)

5 ( 3 )

« New Amsterdam » du 8 décembre 2021. Alors que les audiences sont à la peine pour cette saison 3 – les scores sont historiquement bas – le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold) et son équipe de médecins et d’infirmières sont de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la troisième saison inédite de New Amsterdam. Pour le replay, rendez-vous ensuite sur MYTF1.







Cette saison, le dévouement de Max et de son équipe à réparer le système de santé défaillant est mis à l’épreuve par la pandémie… Mais quels que soient les obstacles auxquels ils sont confrontés, ces héros médicaux désintéressés gardent espoir et s’engagent à fond… un patient à la fois.

« New Amsterdam » du 8 décembre 2021 : vos 3 épisodes inédits de ce soir

Bienvenue à Lenapehoking

Leyla a fait valider son diplôme et va pouvoir faire son internat aux Etats-Unis. De joie, elle embrasse fougueusement Bloom, qui prend la fuite. Sharpe recrute Mina à l’hôpital pour archiver ses dossiers dans la base de données. Max prend en charge Jane Munsee, professeure amérindienne amenée par ses étudiants, victime d’une phlébite. Agnès Kao a de plus en plus de doutes sur le docteur Lucio, recruté pour succéder à Kapoor. Iggy traite Saffy, une adolescente obèse qui souhaite subir un bypass gastrique, contre l’avis de sa mère, elle aussi en surpoids. Sharpe et Max se rapprochent. En rentrant chez elle, Bloom trouve Leyla en train de faire ses bagages et la dissuade de déménager par un baiser.



Coup de chaud

La canicule s’installe à New York. Max a décidé de s’attaquer au problème de la pollution et du changement climatique. Floyd découvre un enfant enfermé dans une voiture, par 40°. Il sauve l’enfant de justesse, mais il est est très en colère contre le père, lui aussi médecin. Bloom passe une semaine de congé idyllique auprès de Leyla. De retour aux urgences, elle se montre douce et conciliante, ce que lui reproche Sharpe qui la trouve trop molle et donc inefficace. Iggy est en présence d’un cas étrange : un homme prétend contrôler la météo par la pensée. Sharpe s’occupe de Sœur Edith, une religieuse qui vit au couvent depuis des décennies. La nièce de Sharpe a décidé de trouver des réponses à ses interrogations dans un centre culturel islamique.

Douche froide

Les beaux-parents de Max viennent garder Luna et sont consternés en constatant l’état de son appartement. Martin somme Iggy d’agir pour les protéger, leurs enfants et eux, de l’attitude de plus en plus intrusive de Chad. Iggy demande une ordonnance de protection. Reynolds et le docteur Malvo se rapprochent de plus en plus. Casey annonce son intention de quitter New Amsterdam pour l’hôpital prestigieux de Mount Zion. Alors que Bloom et lui prennent en charge Bertha, une patiente amenée avec un sécateur planté dans le ventre, une partie du plafond s’effondre et un liquide se déverse sur elle, le personnel et plusieurs autres patients. Bloom fait évacuer les urgences. Iggy accueille pour la première fois depuis longtemps les parents des jeunes patients hospitalisés dans son service.

