Demain nous appartient du 18 janvier : Jonathan veut tuer Pierre (résumé + vidéo épisode 1103 en avance)

5 ( 3 )

Demain nous appartient du 18 janvier 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1103 de DNA – Jonathan part en vrilles et veut en finir avec son grand-père ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il menace Pierre avec son arme et ses explications ne lui conviennent pas. Il est prêt à le tuer !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1103



Lorsque Jonathan, le fils de Zoé, apprend que son père est mort à cause de Pierre, il ne peut s’empêcher de se venger. Il menace son grand-père avec un pistolet sur la tempe, mais va-t-il aller jusqu’au bout ?

Aurore est face à un dilemme. Au pied du mur, elle doit prendre ses responsabilités et assumer ses choix. Les ados Roussel s’unissent avec Alma et échafaudent un plan pour révéler l’identité de Simon. Tristan revient à Sète ! Mais son retour ne se passe pas comme prévu …

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 1103 du 18 janvier 2022

