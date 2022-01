Demain nous appartient spoilers : Céleste en danger, Tristan de retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 17 au 21 janvier)

5 ( 2 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 17 au 21 janvier 2022 – Le week-end commence et comme chaque samedi, il est temps d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le comportement étrange et intrusif d’Andréas, le babysitter de Céleste.







En effet, Chloé va être de plus en plus choquée par son comportement… Andréas est de plus en plus intrusif et Chloé doit le recadrer. Mais en fin de semaine, Andréas disparait avec Céleste !

De son côté, Aurore doit assumer ses actes alors qu’elle a laissé sa soeur prendre la fuite.



Et Victor réussit enfin à se débarrasser de Mona grâce à Raphaëlle.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 17 au 21 janvier 2022

Lundi 17 janvier (épisode 1102) : La police est plus proche que jamais du cambrioleur. De nouveaux secrets de famille sont dévoilés dans la famille d’Aurore. Flore refuse de reconnaître qu’elle va mal. Elle est bien décidée à rester seule et rejette le soutien d’Anna. Victor reçoit une aide inespérée pour se débarrasser de Mona.

Mardi 18 janvier (épisode 1103) : Aurore est face à un dilemme. Au pied du mur, elle doit prendre ses responsabilités et assumer ses choix. Les ados Roussel s’unissent avec Alma et échafaudent un plan pour révéler l’identité de Simon. Tristan revient à Sète ! Mais son retour ne se passe pas comme prévu …

Mercredi 19 janvier (épisode 1104) : La police fait une découverte sur l’identité de la sœur d’Aurore… Cette dernière doit garder la face. Andréa est de plus en plus intrusif, et commence à agir bizarrement. Chloé ne sait plus comment réagir. Tristan commence un nouveau travail, mais il est très rapidement déçu.

Jeudi 20 janvier (épisode 1105) : Chloé, mal à l’aise, met les choses au point avec son baby-sitter. Flore craque face à Alex. Cédric doit prendre une décision difficile, qui risque de compromettre l’avenir de son fils. Les ados Roussel continuent leur quête pour découvrir l’identité de Simon.

Vendredi 21 janvier (épisode 1106) : Le comportement d’Andréa est de plus en plus inquiétant. Alex culpabilise à cause du geste de Flore. Lilian doit faire face à une nouvelle catastrophique, mais il trouve du soutien auprès de sa jeune infirmière. Raphaëlle élabore une stratégie pour le procès de Nathan. Le jeune homme se rapproche d’Angie.

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 17 au 21 janvier 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

