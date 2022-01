« La chanson secrète » du 22 janvier 2022 : les invités de Nikos Aliagas ce soir sur TF1

5 ( 6 )

« La chanson secrète » du 22 janvier 2022 : invités. Vous adorez cette émission, nous aussi. Ce soir sur TF1, puis en replay sur MYTF1, nouveau numéro inédit de « La chanson secrète » de Nikos Aliagas. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne pour une nouvelle soirée placée sous le signe de l’émotion.







Le principe, vous le connaissez : Huit artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion… Et des émotions fortes pour l’artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d’intimité musicale rare.

« La chanson secrète » du 22 janvier 2022 : artistes et invités de ce soir

Et les invités de ce samedi soir sont :

Dorothée, que les fans sont très impatients de retrouver

Angèle

Anne-Claire Coudray

Laure Manaudou

Jérémy Frérot

Stéphane Plaza

Vincent Dedienne

Christophe Beaugrand

Nabilla

Seront-ils dans le fameux fauteuil blanc ou font-ils partie des invités surprises ? Faites-vous une petite idée avec la bande-annonce de votre programme…

« La chanson secrète » revient ce soir, samedi 22 janvier 2022 à partir de 21h10 sur TF1 et MYTF1.

