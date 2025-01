« Merci Dorothée » : artistes et invités ce soir sur TF1 (24 janvier 2025)

Publicité





« Merci Dorothée », c'est la soirée évènement qui vous attend ce soir, samedi 24 janvier 2025, sur TF1. Nikos Aliagas vous propose une soirée de nostalgie autour de celle qui a marqué notre enfance : Dorothée.





A suivre dès 21h10 sur TF1, puis en replay sur TF1+.







« Merci Dorothée », la liste des artistes présents

Une soirée unique animée par Nikos Aliagas pour célébrer une figure emblématique de l’enfance de millions de Français : Dorothée. Les stars d’aujourd’hui, bercées par ses émissions cultes, se réuniront pour lui témoigner leur affection. Accompagnées des figures légendaires du Club Dorothée et des sitcoms, elles reviendront sur les moments marquants d’une carrière exceptionnelle.

Au programme : souvenirs touchants, reprises de ses plus grands succès, surprises, rires et une avalanche d’émotions. Avec plus de 1000 heures d’antenne par an, 20 millions de disques vendus, des salles mythiques à guichets fermés, un 7 d’Or et une Victoire de la Musique, Dorothée incarne une artiste inégalable dont l’héritage reste gravé dans les mémoires.



Des images d’archives inédites raviveront la nostalgie, et Dorothée dévoilera en exclusivité une toute nouvelle chanson.

Parmi les invités d’exception : Julien Doré, Lorie, Amir, Nolwenn Leroy, Caroline Anglade, Roch Voisine, Cartman, Marilou Berry, Zabou Breitman, Michaël Gregorio, Christophe Beaugrand, Elsa Esnoult, ainsi que les incontournables Jacky, Patrick Simpson-Jones, Hélène Rollès, Les Musclés et les comédiens des séries cultes comme « Les Mystères de l’Amour ».

