« 9-1-1 Lone Star » du 22 janvier 2022 : ce soir 3 épisodes inédits de la saison 2, dont un Cross-over avec 9-1-1 !

« 9-1-1 Lone Star » du 22 janvier 2022. Les équipes d’urgence « 9-1-1 Lone Star » sont de retour ce soir sur M6 pour la suite de la saison 2 ! Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur 6PLAY et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







« 9-1-1 Lone Star » du 22 janvier 2022 : vos épisodes de ce soir

Saison 2 – épisode 3 : Tout feu, tout flamme

(Cross-over avec 9-1-1)

La 118e de Los Angeles vient aider la 126e à combattre un feu de forêt qui se propage au Texas. Alors que les deux casernes tentent de sauver un groupe d’adolescents piégés par les flammes dans un camping, Owen et Hen luttent pour survivre après le crash de leur hélicoptère…



"Capitaine, on a un problème !"

Saison 2 – épisode 4 : Et plus si affinités

La 126e intervient sur les lieux d’un mariage après une intoxication alimentaire et l’effondrement de la structure sur des invités. Owen et Gwyneth tentent de comprendre leur nouvelle relation et un homme ressurgit dans la vie Marjan…

Saison 2 – épisode 5 : Les choses qu’on ne dit pas

En intervention, Judd fait une découverte choquante en sauvant la vie de son beau-père diabétique. L’équipe vient en aide à un couple victime d’un grave accident sur l’autoroute, tandis que Grace et Carlos portent secours à une femme victime de violence conjugale.

Juste après

Deux épisodes en rediffusion prendront le relais dès 23h40

« 9-1-1 Lone Star » revient ce soir pour la suite de la 2ème saison inédite. Rendez-vous sur M6 à partir de 21h10 et 6PLAY pour le replay.

