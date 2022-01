« Les enquêtes de Morse » du 30 janvier 2022 : votre épisode inédit de ce soir sur France 3

5 ( 2 )

« Les enquêtes de Morse » du 30 janvier 2022. Ce dimanche soir suite de la saison 8 de votre série « Les enquêtes de Morse ». Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV. Rappelons que cette saison ne compte que 3 épisodes. Et c’est déjà le n°2.







« Les enquêtes de Morse » du 30 janvier 2022

En ce dernier dimanche du mois de janvier, deuxième des 3 épisodes de cette mini-saison. Dès 21h10 découvrez l’épisode inédit « La vérité nue »

Morse reçoit la visite inattendue de son odieuse belle-mère. Elle s’installe chez lui pour quelques jours. Dans le même temps, le jeune inspecteur et Thursday doivent enquêter sur l’assassinat d’un chauffeur de taxi. Son véhicule est retrouvé en dehors de la ville, non loin de Paradise Court, un fameux camp de naturistes. Strange s’y rend pour tenter d’y voir plus clair. Sur place, une jeune femme prétend avoir entendu le coup de feu peu de temps avant 22h. De leur côté, Morse et Thursday vont interroger la veuve. Elle leur demande d’avertir Pauline, l’ex-femme du mort.

Morse mène l’enquête ce dimanche soir dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV

