« Mon ange » avec Muriel Robin : histoire et interprètes du téléfilm de TF1 ce soir, jeudi 6 janvier 2022

« Mon ange » avec Muriel Robin, c’est ce soir, jeudi 6 janvier 2022, dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1. Une mini-série de 4 épisodes dont les deux premiers seront diffusés ce soir.







« Mon ange » , c’est l’histoire d’une mère, en quête de vérité, qui part à la recherche de sa fille disparue il y a 8 ans.

« Mon ange » avec Muriel Robin : l’histoire

Suzanne Brunet ne se résout pas. Sa fille Julie a disparu il y a huit ans mais Suzanne la cherche toujours, partout. Julie aurait 25 ans aujourd’hui. Est-elle toujours vivante ? Que lui est-il arrivé ? Suzanne n’en a aucune idée. Ce vide, elle l’avait comblé dans l’alcool, dont elle s’est débarrassée aujourd’hui… jusqu’au jour où Suzanne tombe sur un vieil article dans un journal, illustré de la photo d’une manifestation paysanne dans un village perdu. Sur la photo, une jeune femme de dos porte un pull particulier, un pull qui ressemble étrangement à celui que portait Julie quand elle a disparu… Est-ce Julie ? Suzanne abandonne tout pour partir dans ce village. Elle est prête à tout bouleverser. Et elle va le faire. Entre le meurtre d’une adolescente, la suspicion des habitants et la rencontre d’une flic déterminée, Suzanne luttera contre tous et contre elle-même pour retrouver sa fille. Si elle est là. Si elle est en vie…



Épisodes du 6 janvier 2022

Épisode 1 : Julie Castro est portée disparue depuis plus de huit ans. Obstinée et résiliente, sa mère Suzanne cherche, en vain, un signe de vie. Alors qu’elle rend visite à un patient, elle distingue le visage de Julie sur la photo d’une manifestation récente parue dans un journal d’une petite ville située en Haute-Loire. Partie à sa recherche, Suzanne découvre une communauté où pourtant personne n’a jamais entendu parler de Julie…

Épisode 2 : Suite à la découverte du corps d’Anaïs, les soupçons se portent sur Suzanne. Pour elle, la disparition de Julie a un lien direct avec le meurtre d’Anaïs. Gabrielle Varan, jeune capitaine de police, est en charge de mener l’enquête.

