« Balthazar » saison 4 : dès le 10 mars 2022 sur TF1

« Balthazar » saison 4 c’est pour très bientôt sur TF1. Balthazar est de retour pour une 4ème saison avec un nouveau binôme formé de Tomer Sisley et Constance Labbé ! Rendez-vous chaque jeudi soir à partir de 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1, et ce durant 7 jours…







7 mois après les évènements tragiques qui clôturent la saison 3, tout a changé pour Balthazar. Hélène Bach, sa partenaire, son amie, son âme sœur, n’est plus là. Maya, sa femme, est en prison en attente de son procès et Balthazar brûle la vie par les deux bouts plus que jamais pour ne pas penser à cet enfant maudit qui grandit dans le ventre de sa mère. Tout bascule quand le capitaine Camille Costes, franc parler, humour et énergie sans limite, débarque pour remplacer Hélène et collaborer avec Balthazar. Balthazar avec lequel elle a un petit passif : ils ont partagé une folle nuit ensemble… il y a 7 ans. Et elle ne l’a jamais rappelé.

Un tourbillon d’énergie sans filtre qui va donner un coup de pied dans la fourmilière et forcer Balthazar à affronter ses démons. Et rien ne sera épargné au médecin légiste. Ni les séances de psy, ni cette consœur, le Dr. Vesinet, catapultée dans son IML suite à plusieurs signalements pour non respect du protocole, ni Maya, qui continue de le torturer depuis sa prison, ni sa propre enfance qui lui revient en plein visage pour le tourmenter. Balthazar aura-t-il droit à ce renouveau qui s’annonce ?

Camille Costes, 32 ans, décidée et sans filtre, elle reprend les rênes d’une équipe encore sous le choc de ce qui s’est passé à la fin de la saison 3. Et si la première collaboration entre les fortes personnalités de Camille et Balthazar fait des étincelles, ils vont vite découvrir qu’ils ont bien plus en commun que ce qu’ils pensaient. Mais Camille a-t-elle repris ce poste par hasard ? Que cache cette jeune femme solitaire et secrète dans un passé qu’elle refuse d’aborder ?



