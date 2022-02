5 ( 5 )

« Grantchester » du 27 février 2022 : deux épisodes inédits ce soir sur France 3 (saison 6). Ce dimanche soir sur France 3, vous découvrirez deux épisodes inédits de la saison 6 de « Grantchester ». Et c’est à partir de 21h10 que ça se passe sur la chaîne ou en streaming, avant-première puis replay sur France.TV. Cette semaine les épisodes « La loi et la justice » et « Ambitions et convictions »







Publicité











Publicité





« Grantchester » du 27 février 2022 : vos épisodes

Épisode « La loi et la justice »

Alors que son procès est imminent, Leonard, soutenu par ses amis, dont Will qui affronte sa hiérarchie, se voit retirer sa charge de vicaire. Pendant ce temps, un braquage de fourgon de banque a lieu. 1000 livres ont été dérobées. Dans la foulée, un homme renverse une femme de 70 ans qui décède. Geordie et Will enquêtent. Le conducteur est suspecté du braquage, il jure son innocence mais la bibliothécaire, témoin du braquage, le reconnaît. Lors de son procès, Léonard affirme qu’il a toujours douté de l’amour de Dieu à son égard, à cause de son homosexualité.

Épisode « Ambitions et convitions »



Publicité





Rachel, jeune étudiante, lutte pour le désarmement nucléaire. Lors d’une action collective, elle fait une chute mortelle à la faculté. Le doyen est témoin. Les autres étudiants sont réticents à fournir de l’information. Auprès de sa colocataire et compagnonne de lutte, ils apprennent que Rachel venait de se voir proposer un poste au ministère de l’intérieur. A l’autopsie, ils découvrent qu’elle a été poignardée. Léonard étant en prison, Will se voit imposer un nouveau vicaire. Il est furieux de n’avoir par été concerté lors du recrutement, motivé par l’imminence du mariage -hétérosexuel – du candidat.

🔍 Envie de terminer la semaine en beauté ? « Grantchester », c'est dimanche à 21.10 ! pic.twitter.com/BrrZ3BQAwN — France 3 (@France3tv) February 25, 2022

Juste après…

Deux rediffusions des saisons précédentes prendront le relais dès 22h40 « La trahison » puis « Les âmes brisées ».

« Grantchester » est de retour ce dimanche soir dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note