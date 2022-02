« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui sont les éliminés de l’épisode 1 ? (résumé + replay 22 février)

5 ( 4 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 1 du mardi 22 février 2022 – C’est parti pour l’épisode 1 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit », nouvelle saison qui se déroule aux Philippines avec 24 nouveaux aventuriers : 12 hommes et 12 femmes. Ils arrivent tous ensemble à bord d’un bateau et font connaissance.







Publicité





Denis les rejoint, ils sont encore sur le bateau et il leur annonce qu’il est déjà l’heure de la première épreuve individuelle ! Il leur explique que le meilleur homme et la meilleure femme auront 2 avantages. Quant au dernier homme et à la dernière femme, ils subiront la malédiction du totem maudit : un bracelet synonyme d’un vote contre soi à tous les conseils jusqu’à la réunification.

Il s’agit de nager jusqu’à la rive et ensuite de reconstituer un puzzle. Maxime est loin devant, il arrive le premier sur la plage. François le rejoint et est efficace. Tout le monde arrive petit à petit, ils récupèrent les coffres contenant les pièces. Tout va vraiment se jouer sur le puzzle.







Publicité





Alexandra arrive première, elle remporte l’épreuve ! Jean-Philippe termine 2ème, il est le premier homme. Lili est la dernière femme et Yannick est le dernier homme. Denis leur donne les 2 bracelets de malédiction avant d’annoncer à Alexandra et Jean-Philippe qu’ils seront les chefs des deux équipes. Et Denis annonce que leur 2ème avantage est de désigner le 3ème chef car il y aura trois équipes !



Publicité





C’est donc l’heure de la formation des équipes :

– Verts, les Ilog : Jean-Philippe, François, Pauline, Ambre, Nicolas, Franck, Louana, et Lili

– Bleus, les Nacpan : Alexandra, Maxime, Fouzi, Colin, Olga, Géraldine, Samira, et Benjamin

– Violets, les Turung : Céline, Yannick, Bastien, Jean-Charles, Anne-Sophie, Setha, Stéphanie, et Mattéo

Denis leur remet leurs bannières et leur explique qu’ils vont avoir des bambous pour surélever l’endroit où ils vont dormir car il y aura des serpents ! Des colliers d’immunité individuels ont été cachés sur chaque campement.

Chaque tribu débute son installation : trouver l’eau et commencer la construction de la cabane. A la tombée de la nuit, les violets n’ont toujours pas trouvé l’eau. Céline mobilise tout le monde et c’est Mattéo qui trouve.

Première nuit mouvementée pour les aventuriers, entre les insectes et l’orage. Ils se réveillent sous la pluie et réalisent déjà que ça va être très dur ! Chez les verts, François s’est retrouvé face à un serpent et l’a tué.

L’épreuve d’immunité est annoncée. Denis accueille les équipes et leur explique que seule celle qui finira première échappera au conseil ! Les deux autres devront éliminer l’un d’entre eux tandis que la malediction du totem maudit frappera l’équipe arrivée dernière.

Il s’agit d’une épreuve mythique de Koh-Lanta : les élastiques. Les bleus prennent une belle avance, ils sont mieux coordonnés. Et sans surprise, la victoire est pour les bleus ! Les violets terminent 2èmes et les verts derniers. Violets et verts vont donc déjà devoir affronter le conseil ! Denis informe les verts que la malédiction du totem maudit s’abat sur eux : leur conseil a lieu tout de suite !

Les verts votent et c’est finalement Lili qui est éliminée. Elle transmet son bracelet maudit à Pauline.

Chez les violets, les stratégies vont bon train avant le conseil. Céline se sent clairement en danger et cherche un collier. Setha n’a pas envie de la voir partir et veut tenter un coup de poker en faisant croire que Céline a trouvé un collier !

C’est l’heure du premier conseil des violets. Sans grande surprise, c’est Céline qui est éliminée.

Si vous avez manqué l’épisode 1 ce 22 février 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 1er mars pour suivre l’épisode 2 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note