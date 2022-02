« Top Chef » du 23 février 2022 : qui sera éliminé de l’épisode 2 ? Quelles épreuves attendent nos candidats ?

5 ( 3 )

« Top Chef » du 23 février 2022. Ce soir sur M6, deuxième épisode de la nouvelle saison de « Top Chef » sur M6. Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY. Cette semaine l’émission accueille notamment le chef argentin Francis Mallmann, dont la spécialité est de cuisiner tous les plats à l’aide du feu.







« Top Chef » du 23 février 2022 : épreuves de ce soir

Épreuve 1 : Surprendre Pia Leon, la meilleure femme cheffe du monde, avec le maïs

Les candidats vont avoir le privilège d’être challengés par celle qui a été élue en 2021 meilleure femme Cheffe du monde : Pia Leon ! Au programme, la surprendre avec son produit préféré : le maïs. À l’issue de la dégustation, la cheffe établira un classement : les deux premières brigades seront directement qualifiées pour la prochaine semaine de compétition, les autres risquent d’aller en dernière chance.

Épreuve 2 : Surprendre en ne cuisinant qu’avec le feu comme le chef Francis Mallmann

Francis Mallmann est connu et reconnu partout dans le monde comme le « maître du feu ». Ce Chef argentin est le seul à avoir une telle maîtrise du feu, la seule de cuisson qu’il utilise de l’entrée au dessert. À l’issue de la dégustation, le chef désignera les deux meilleures assiettes : es candidats qui les auront réalisées seront qualifiés pour la prochaine semaine de compétition, les autres s’affronteront en dernière chance.

Épreuve de la dernière chance : Les courges

Potimarron, butternut, citrouille ou potiron : chaque variété de courge a sa spécificité. Charge aux candidats de surprendre avec ce produit pour conserver leur place dans le concours. Les candidats de la brigade solitaire réussiront-ils à intégrer une brigade ? Qui sera définitivement éliminé de Top Chef ?



Composition des brigades

Pour ceux qui ont loupé la première émission, rappel de la composition des brigades

« Top Chef » du 16 février 2022 : les brigades

Brigade rouge, celle d’Hélène Darroze est composée de : Louise Bourrat, Thibaut Spiwack et Wilfried Romain;

Brigade orange, celle de Glenn Viel : Renaud Ramamourty, Lucie Berthier Gembara et Tania Cadedu;

Brigade violette, celle de Paul Pairet : Lilian Douchet, Logan Depuydt et Ambroise Voreux

Brigade bleue, celle de Philippe Etchebest : Mickaël Braure, Pascal Barandoni et Sébastien Renard

Brigade dite solitaire : Arnaud Delvenne et Elis Bond. Sans chef pour les épauler à leurs côtés, ces ceux candidats vont tout faire pour intégrer une brigade !

La bande-annonce de votre émission

Comme toujours on termine avec la bande-annonce de la soirée…

"Ça va être carrément explosif !"#TopChef accueille le chef argentin Francis Mallmann, dont la spécialité est de cuisiner tous les plats à l'aide du feu 🔥 #TopChef, mercredi 23 février à 21.10 pic.twitter.com/FhEgT8Hkg5 — M6 (@M6) February 21, 2022

Une compétition bienveillante, l’invitation de génies de la gastronomie, des candidats hauts en couleurs… “TOP CHEF” revient ce soir sur M6 et en replay sur 6PLAY

