« La bonne épouse » ce soir sur France 3 (inédit)

« La bonne épouse », un film inédit en clair signé Martin Provost et diffusé ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo sur France.TV. Dans les rôles principaux Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand ou bien encore Marie Zabukovec.







« La bonne épouse » : l’histoire

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

La bande-annonce

Découvrez la bande-annonce de votre film…



Si vous avez été séduits par cette brève présentation du film, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 pour en voir plus. Bonne soirée télé à tous !

