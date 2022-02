« Leonardo » du 21 février 2022 : ce soir c’est l’heure du final sur France 2

4.2 ( 5 )

« Leonardo » du 21 février 2022. La série évènement de France 2 s'achève ce soir dès 21h10 en streaming et replay sur France.TV. Pour mémoire, cette superproduction internationale produite par Lux Vide, avec RAI Fiction et Big Light Productions, s'inscrit dans la stratégie d'alliances suivie par France Télévisions depuis 2018 pour enrichir la programmation de notre service public national avec des coproductions de séries européennes ambitieuses dans leurs moyens, leurs narrations, leurs talents associés.







Résumé général, histoire

Cette série en huit parties nous plonge en plein XVIe siècle, lors de l’arrestation du peintre et inventeur Leonardo da Vinci à Florence. Suspecté de détenir des informations sur la mystérieuse disparition de Caterina da Cremona, il va être emprisonné et interrogé longuement sur sa relation avec celle qui fut plus que sa muse. L’occasion pour lui de revenir sur les moments les plus importants de sa vie et de sa carrière.

Casting : interprètes et personnages

Dans les rôles principaux :

Aidan Turner (Leonardo da Vinci)

Matilda de Angelis (Caterina da Cremona)

Giancarlo Giannini (Andrea del Verrocchio)

Freddie Highmore (Stefano Giraldi),

Carlos Cuevas (Salai)

James D’Arcy (Ludovico Sforza)

Robin Renucci (Piero da Vinci)

Hugo Becker (Thierry)

« Leonardo » du 21 février 2022 : les trois épisodes de ce soir

Épisode 6 : Leonardo entame le portrait de Lisa Gherardini (la Joconde), mais peine à trouver l’inspiration. Salai retrouve Caterina, mais celle-ci ne parvient pas à pardonner Leonardo de ne pas l’avoir suivie. Par dépit, Leonardo accepte d’aller à Imola, à la cour de Cesare Borgia pour améliorer ses systèmes de défense et créer des armes mortelles.



Épisode 7 : Caterina vient d’emménager chez Leonardo. Salai voit d’un mauvais œil cette nouvelle arrivante et découvre qu’elle cache un secret. Leonardo obtient une commande pour une fresque et se lance dans un projet colossal, tandis que sa rivalité avec Michelangelo devient grandissante et que le passé, en la personne de son père et de Sanseverino, revient le tourmenter…

Épisode 8 : Leonardo découvre que Caterina est la mère d’un garçon de 10 ans qui a été confié à Ginevra de Benci, et propose à Caterina de l’accueillir chez lui pour qu’ils forment une famille. Mais Sanseverino, qui cherche des appuis pour Ludovico Sforza qui est détenu en France, découvre l’existence du garçon, le mettant ainsi en danger de mort…

« Leonardo », la série à succès inspirée de la vie de Leonard de Vinci tire sa révérence ce soir dès 21h10 sur France 2 puis en replay sur France.TV

