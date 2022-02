« Les 12 coups de midi » : Kirikou était sur l’étoile mystérieuse dévoilée ce mercredi, les indices expliqués

5 ( 5 )

« Les 12 coups de midi » du 16 février 2022, l’étoile mystérieuse dévoilée – Près d’un mois après la précédente, l’étoile mystérieuse a finalement été dévoilée par Laurent ce mercredi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, avec la toute dernière case envolée aujourd’hui, Laurent a finalement reconnu le portrait de Kirikou et décroché sa seconde étoile mystérieuse.







Publicité





Laurent a désormais une cagnotte personnelle qui s’élève à 185.677 euros de gains et cadeaux.







Publicité





Faisons le points sur les indices qui devaient nous diriger vers Kirikou : le décor de savane car c’est son univers, les crayons de couleurs en référence à la nature de Kirikou et son auteur, le pot de terre car dans « Kirikou et les terres sauvages » il fabrique des poteries, la pépite d’or en référence au livre « Kirikou et le buffle aux cornes d’or », la girafe pour ses différentes aventures dont « Kirikou et les bêtes sauvages », l’arrosoir car il récolte des fonds pour construire des puits à Madagascar, et la feuille de vigne en référence à sa nudité.

Les 12 coups de midi vidéo replay du mercredi 16 février 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note