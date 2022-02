« Les secrets du château » : histoire et interprètes du téléfilm de France 3 ce soir (samedi 26 février 2022)

5 ( 4 )

Si « Les secrets du château » est un titre qui vous parle, ce n’est pas le fruit du hasard. Il a déjà été diffusé en décembre 2020. Rebelote ce soir à partir de 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV. Il est notamment porté par nny Duperey et Jean-Charles Chagachbanian.







Publicité











Publicité





« Les secrets du château » : histoire, résumé

Lors de la fête annuelle donnée au château de la Rochefoucauld, près d’Angoulême, un crime sanglant est commis. La victime est Cédric De Breuil, un entrepreneur de renom, époux de la comtesse Louise de Camaran. Une femme qu’Alex Meurisse, le commandant chargé de l’enquête, semble très bien connaître. En effet, vingt ans plus tôt, Louise et Alex ont vécu une histoire d’amour, étouffée par les parents de Louise, qui ne voyaient pas d’un très bon oeil cette relation entre leur fille et le fils de l’intendant de leur domaine de l’époque. Alex, épaulé par le lieutenant Sarah Slimani, revient donc sur les lieux de son enfance, et ne peut cacher son émotion lorsqu’il retrouve Louise totalement anéantie…

Interprètes

Au casting de votre film

Anny Duperey

Jean-Charles Chagachbanian

Hélène Seuzaret

Myriam Bourguignon

Jean-Claude Dauphin

Nadia Fossier

Stéphan Wojtowicz

Dominique Fro

La bande-annonce

On termine comme toujours avec la bande-annonce…



Publicité





🔍 Quand une duchesse aide la police à résoudre une enquête… « Les secrets du château » avec Anny Duperey, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/6XPg1NBIyx — France 3 (@France3tv) February 25, 2022

Quand une duchesse aide la police à résoudre une enquête… C’est ce soir dans « Les secrets du château » avec Anny Duperey sur France 3.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note