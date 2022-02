5 ( 2 )

« Stars à domicile » du 18 février 2022 : invités, artistes et souvenirs de ce soir sur TF1 ! C’est le grand soir ! A l’occasion des 20 ans du programme, « Stars à domicile » vous propose un prime exceptionnel ce soir dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1. Au programme des surprises inédites mais aussi quelques séquences souvenirs qui ont marqué le programme. Le tout orchestré par Flavie Flament bien sûr !







Publicité











Publicité





« Stars à domicile » du 18 février 2022 : invités, artistes et souvenirs de ce soir

Si « Stars à domicile » nous réserve de nouvelles surprises inédites avec des artistes de la nouvelle génération, cette émission sera aussi l’occasion de replonger dans des souvenirs de cette émission culte, dans ceux des stars et des fans qui y ont participé. L’occasion également de voir ou revoir des archives inoubliables, mais aussi d’assister à d’émouvantes retrouvailles…

Les surprises inédites

Pour des surprises inédites à leur(s) fan(s) ont accepté de se prête au jeu : Angèle, Amel Bent, Soprano et Julien Doré…



Publicité





Souvenirs, archives

Coté souvenirs et archives : Patrick Fiori, Hélène Ségara et Lorie Pester. Quels liens ont gardé les artistes et leurs fans 20 ans plus tard ? Quelles surprises d’hier nous font vibrer encore aujourd’hui ?

#StarsADomicile Souvenez-vous, il y a 20 ans @LoriePester tentait de réveiller la petite Johanna sans succès 😂 Une scène devenue culte ! Et si aujourd’hui, elle lui refaisait la surprise ? 😮#StarsADomicile, c’est ce vendredi à 21:10 pic.twitter.com/OrF4Dt3PFb — TF1 (@TF1) February 17, 2022

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de ce premier prime évènement sachant qu’un deuxième prime est prévu vendredi prochain.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note