Julien Doré, Camille Combal, Denis Brogniart : élan de solidarité pour Maxence, ils répondent à l’appel d’une maman sur X

L’histoire de Maxence a ému des milliers d’internautes et plusieurs personnalités du paysage audiovisuel français. Tout a commencé par un simple message posté sur X (anciennement Twitter) par sa maman, qui voulait offrir un anniversaire inoubliable à son fils, atteint d’autisme.





Dans son post, elle interpellait plusieurs célébrités en leur demandant d’envoyer un message d’anniversaire à Maxence, espérant ainsi lui apporter un peu de bonheur. Très vite, l’appel a pris de l’ampleur et une vague de solidarité s’est déclenchée.







« Mon fils Maxence aura 18 ans dans quelques jours. Étant #autiste, il n’a malheureusement pas 1 seul ami à inviter. Pour lui rendre cette date mémorable malgré tout, j’aimerais recueillir des vidéos de « bon anniversaire » de personnes connues ou moins connues mais bienveillantes » a écrit la maman de Maxence samedi sur X.

Des célébrités au rendez-vous pour Maxence

Julien Doré, toujours sensible aux belles causes, a répondu avec un message chaleureux. Denis Brogniart, connu pour sa bienveillance, a adressé ses encouragements à Maxence. Christophe Beaugrand, lui-même très engagé sur les questions d’inclusion, a pris le temps d’envoyer un mot bienveillant. Camille Combal, avec son humour habituel, a glissé un clin d’œil affectueux. Samuel Étienne et Willy Rovelli se sont également prêtés au jeu, offrant à Maxence une véritable pluie de messages bienveillants.



Le message de Marie, la mère de Maxence, a été vu plus de 12 millions de fois sur le réseau social. Cette histoire rappelle combien les réseaux sociaux peuvent être un formidable vecteur d’humanité et de solidarité. Grâce à quelques messages, son anniversaire restera gravé comme un moment exceptionnel.